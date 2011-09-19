Ефремов узнал, что украинская оппозиция «работает против государства»

Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов уверен, что представители оппозиции блокируют евроинтеграционные устремления Украины. Об этом, как сообщает пресс-служба партии, он заявил сегодня во время Согласительного совета Верховной Рады.

«На прошлой неделе я активно проработал несколько дней в Европарламенте, встречался со многими представителями практически всех политических фракций, которые работают в Европарламенте. И все они называют фамилии наших оппонентов, представителей оппозиции, которые не выезжают из Европы без одного требования – ничего не подписывать с руководством Украины», - сообщил Александр Ефремов.

Он убежден, что это антигосударственная позиция. «Я просил бы руководителей этих фракций умерить свой пыл, потому что в конечном итоге они работают против государства», - заявил политик.

Также Александр Ефремов отметил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы в декабре нынешнего года подписать Соглашение об ассоциации, договор о зоне свободной торговли с ЕС и о либерализации визового режима.