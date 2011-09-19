Янукович сегодня начинает рабочий визит в США

Выступит на заседании Генассамблеи ООН

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19-23 сентября осуществит рабочий визит в США (Нью-Йорк). Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он выступит на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН и примет участие в Пленарном заседании высокого уровня по вопросам ядерной безопасности. Также В.ЯНУКОВИЧ проведет в США ряд двусторонних встреч.

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