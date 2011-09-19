Мороз о Тягнибоке, Луценко и рейтинге СПУ

Лидер СПУ Александр МОРОЗ убежден, что рейтинг Социалистической партии упал, потому что для этой силы закрыт доступ к средствам массовой информации.

Об этом лидер социалистов заявил во время празднования 20-летия партии в Киеве в воскресенье, сообщает Gazeta.ua.

"В то же время Олег ТЯГНИБОК за деньги Партии регионов не слезает с телеэкранов. Читает программу Соцпартии, написанную еще в 1991 году. И даже цитаты в кавычки не берет. Ему, видимо, кажется, что они взяли Бога за бороду", - считает А.МОРОЗ.

Политик также убежден, что пребывание в СИЗО еще не является показателем оппозиционности политика.

"ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО в Лукьяновском СИЗО сидят не за оппозиционность. Это раз. Во-вторых, они никакие не оппозиционеры, а конкуренты в борьбе за власть. Мы, социалисты, предлагаем совсем другие формы реализации государственной власти", - подчеркнул лидер СПУ.

Он также сообщил, что Соцпартия не будет поддерживать Юлию ТИМОШЕНКО и ставить партийные палатки под Печерским судом.

"Это очень плохо, что женщину сажают в тюрьму, но гораздо страшнее, когда против премьер-министра открывают уголовное дело за злоупотребление полномочиями. ТИМОШЕНКО должна отвечать за свои поступки. Но не надо из суда делать шоу", - сказал А.МОРОЗ.

Политик высказал убеждение, что «сейчас развелось много политиков и демагогов, которые называют себя патриотами».

"В то же время об Украине никто не думает и не переживает за ее будущее. Свидетельством этому является принятые пенсионная и налоговая реформы и реформа о земле. Разорвут землю - разорвут Украину", - считает А.МОРОЗ.