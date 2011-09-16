Янукович хочет найти новые формулы безопасного развития мира
12:50, 16 сентября 2011Политика
1440
Ведь "время военных блоков уходит"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что время военных блоков уходит в прошлое и нужно решать вопросы безопасности с помощью других институций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на 8-м форуме Ялтинской европейской стратегии в Ливадии (Ялта, Крым),
«Очевидно, что время решения вопросов безопасности на основе блоков и отдельных региональных альянсов понемногу уходит в прошлое. Мы живем в постблоковом мире и должны найти новые формулы его безопасного развития», - сказал В.ЯНУКОРВИЧ.
Глава государства отметил также необходимость увеличения влияния в системе международной безопасности таких организаций как ООН и ОБСЕ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter