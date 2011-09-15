Янукович предупредил чиновников, что лавочка закрывается

Указ о национальной антикоррупционной стратегии будет подписан в ближайшее время. Об этом, как сообщает Главком, заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета регионов в четверг в Киеве.

«Для тех, кто не понял, напоминаю: в Украине начата масштабная антикоррупционная кампания, и уже действует национальный антикоррупционный комитет. В ближайшее время будет подписан указ об утверждении национальной антикоррупционной стратегии, реализация которой должна осуществляться как на центральном, так и на региональном уровне», - сказал он.

Говоря о коррупции среди госчиновников, Президент отметил такое необходимое качество для госслужащих, как добропорядочность. «Нельзя допускать к власти тех, кто превращает государственную службу в кормушку, разрушает доверие к государству. Все должны осознать, как говорят, эта лавочка закрывается навсегда», - сказал президент.

По словам Президента, в суд по фактам совершения преступлений в сфере служебной деятельности направлено около 4 тысяч уголовных дел. «Идет речь о взятках, где сумма составляет цифру со многими нулями», - отметил он.