Грищенко отказался говорить прессе, чем занимается в Страсбурге

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в Страсбурге обсуждает с представителями политических партий Европарламента проект доклада относительно рекомендаций Европарламента Совету Европейского Союза и Еврокомиссии о соглашении об ассоциации с Украиной.

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно от представителей разных политических групп Европарламента. Сам министр отказался комментировать свое пребывание в Страсбурге.

Сегодня же у К.ГРИЩЕНКО состоялась встреча с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛАНДОМ накануне визита генсека в Киев, запланированного на 16-17 сентября.