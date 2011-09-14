Грищенко отказался говорить прессе, чем занимается в Страсбурге
16:45, 14 сентября 2011Политика
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В ЕП говорят, обсуждает проект доклада
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в Страсбурге обсуждает с представителями политических партий Европарламента проект доклада относительно рекомендаций Европарламента Совету Европейского Союза и Еврокомиссии о соглашении об ассоциации с Украиной.
Об этом корреспонденту УНИАН стало известно от представителей разных политических групп Европарламента. Сам министр отказался комментировать свое пребывание в Страсбурге.
Сегодня же у К.ГРИЩЕНКО состоялась встреча с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛАНДОМ накануне визита генсека в Киев, запланированного на 16-17 сентября.
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