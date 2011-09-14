Луценко остается в СИЗО, потому что нет указания, в какую больницу везти

Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО не могут вывезти из СИЗО в больницу из-за отсутствия указания Министерства здравоохранения, в какое именно медицинское заведение его необходимо отправить для обследования и лечения.

Об этом УНИАН сообщил брат экс-министра Сергей ЛУЦЕНКО со ссылкой на народного депутата Юрия ГРЫМЧАКА, который только что посетил Ю.ЛУЦЕНКО в СИЗО.

«Решение суда (о направлении экс-министра в медицинское заведение – УНИАН) есть, разрешение СИЗО есть, но почему-то нет указания Министерства здравоохранения, куда его везти», - сказал С.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что Ю.ГРЫМЧАК поехал в Министерство здравоохранения, чтобы выяснить этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины распространила сообщение о том, что Печерский районный суд Киева 13 сентября предоставил разрешение на инструментальное дообследование состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО за пределами СИЗО.

Решение принято в рамках выполнения рекомендаций комиссии Министерства здравоохранения Украины в соответствии с запросом руководства Киевского следственного изолятора.

Проведение указанного дообследования планируется осуществить в ближайшее время на базе одного из специализированных медицинских заведений здравоохранения Киева в составе комиссии Минздрава Украины.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

Жена Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

1 сентября жена экс-министра внутренних дел Украины Ирина ЛУЦЕНКО сообщила, что врачи констатировали у ее мужа цирроз печени.