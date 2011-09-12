Яценюк хочет увидеть СИЗО изнутри

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК и группа народных депутатов во вторник, 13 сентября, посетят Киевский следственный изолятор №13 с целью проверки соблюдения международных норм, стандартов и прав лиц, содержащихся под стражей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта Змін».

«Ходатайство А.ЯЦЕНЮКА о предоставлении разрешения на свидание с Юлией ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО было отклонено», - отметили в пресс-службе и добавили, что после этого лидер «Фронта Змін» направил сообщение о посещении СИЗО №13 председателю Государственной пенитенциарной службы Украины Александру ЛИСИЦКОВУ. В сообщении А.ЯЦЕНЮК отметил, что частью 1 статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса Украины предусмотрено право народных депутатов Украины без специального разрешения посещать учреждения исполнения наказаний для осуществления контроля.

По данным пресс-службы, А.ЯЦЕНЮК сообщил председателю ГПС, что 13 сентября он с группой народных депутатов посетит Киевское СИЗО №13 в порядке осуществления контроля, и просит обеспечить им беспрепятственный доступ на территорию и в помещения следственного изолятора, где содержатся лица, которые находятся под следствием и которым избрана мера пресечения в виде удержания под стражей.

Народные депутаты прибудут в СИЗО (ул. Дегтяревская, 13) в 12.00.