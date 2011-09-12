У Тимошенко есть версия, почему объявлен длительный перерыв

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что объявление до 27 сентября перерыва в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению возбужденного в отношении нее дела свидетельствует о том, что дело разваливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после объявления перерыва в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению возбужденного в отношении нее дела

«Я думаю, что все это зашло в тупик», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер подчеркнула, что в ее действиях нет состава преступления. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она не совершала противоправных действий, и потому сфабриковать дело против нее не могут «ни Президент Украины, ни его команда».

«Разваливаются все политические репрессии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в заседании суда по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Родион КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что подсудимой необходимо подготовиться к судебным дебатам.