У Литвина появились основания для «осторожного оптимизма»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в вопросе бюджета на 2012 год «есть основания для осторожного оптимизма».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

«Бюджет должен быть в пределах 350 млрд. грн., у нас появится больше возможностей для решения неотложных проблем», - сказал В.ЛИТВИН. Он, в частности, объяснил, что Украина в следующем году будет платить 40 млрд. грн. долговых обязательств против 90 млрд. грн. в нынешнем году, а также уменьшится сумма расходов на проведение Евро-2012.

По словам руководителя парламента, бюджет-2012 «должен быть значительно лучше, чем бюджет на 2011 год», но при условии, что будут приняты меры «для ограждения страны от очередного удара мирового финансового кризиса, который, судя по прогнозам и тенденциям мирового развития, приближается». Поэтому, считает он, нужно «сделать ставку на реальный сектор экономики, развитие внутреннего рынка».