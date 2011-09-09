Ежель успокаивает, что гостайн в портфеле его зама не было

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что у его первого заместителя Владимира МОЖАРОВСКОГО во время нападения были украдены не служебные, а личные документы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ сообщил сегодня на брифинге в клубе Кабинета МИНИСТРОВ Украины.

«Никаких служебных документов у него в портфеле не было», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

По его словам, состояние здоровья В.МОЖАРОВСКОГО стабильное, угрозы жизни нет.

В то же время министр не стал излагать возможные версии произошедшего.

«Идет следствие. Такой неприятный случай произошел. Каковы его истоки, было ли это простым хулиганством, или что-то другое – я сейчас не могу сказать. По этому вопросу работают следственные группы. Я сегодня общался с министром внутренних дел, который тоже подтвердил, что идет работа, и этот вопрос взят на особый контроль», - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Киеве неизвестные совершили нападение В.МОЖАРОВСКОГО.

В 20.42 в дежурную часть Шевченковского райуправления милиции поступило сообщение, что на площадке возле собственной квартиры в доме по улице Дегтяревской лежит окровавленный мужчина. По указанному адресу немедленно выехали руководство главного и районного управлений столичной милиции, следственно-оперативные группы.

На месте происшествия было установлено, что потерпевшим является 58-летний местный житель, высокопоставленный чиновник Минобороны. По словам мужчины, около 20.20 он поднимался по лестнице в свою квартиру, когда между вторым и третьим этажами дома двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения. У чиновника отобрали кожный портфель с деньгами, двумя мобильными телефонами и личными документами.

После оказания неотложной медицинской помощи врачи доставили потерпевшего в Центральный госпиталь Министерства обороны Украины.

Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины.