Круглый стол «Закон о выборах народных депутатов: за и против»
Во вторник, 13 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Закон Украины о выборах народных депутатов: за и против».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Как повлияет на расстановку политических сил повышение проходного барьера?
2. Экспертиза редакции закона, предложенной Министерством юстиции: каким политическим силам выгоден закон о выборах в данной редакции?
Участники круглого стола:
1. Наталья КОРОЛЕВСКАЯ – народный депутат Украины («Батькивщина»).
2. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»).
3. Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода».
4. Максим ЛУЦКИЙ – народный депутат Украины (Партия регионов).
5. Константин БОНДАРЕНКО – директор Института украинской политики.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).