Круглый стол «Закон о выборах народных депутатов: за и против»

12:55, 09 сентября 2011
Политика
1437

Во вторник, 13 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Закон Украины о выборах народных депутатов: за и против».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Как повлияет на расстановку политических сил повышение проходного барьера?

2. Экспертиза редакции закона, предложенной Министерством юстиции: каким политическим силам выгоден закон о выборах в данной редакции?

Участники круглого стола:

1. Наталья КОРОЛЕВСКАЯ – народный депутат Украины («Батькивщина»).

2. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»).

3. Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода».

4.  Максим ЛУЦКИЙ  – народный депутат Украины  (Партия регионов).

5. Константин БОНДАРЕНКО – директор Института украинской политики.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter