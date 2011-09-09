Круглый стол «Закон о выборах народных депутатов: за и против»

Во вторник, 13 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Закон Украины о выборах народных депутатов: за и против». Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Как повлияет на расстановку политических сил повышение проходного барьера? 2. Экспертиза редакции закона, предложенной Министерством юстиции: каким политическим силам выгоден закон о выборах в данной редакции? Участники круглого стола: 1. Наталья КОРОЛЕВСКАЯ – народный депутат Украины («Батькивщина»). 2. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»). 3. Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода». 4. Максим ЛУЦКИЙ – народный депутат Украины (Партия регионов). 5. Константин БОНДАРЕНКО – директор Института украинской политики. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).

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