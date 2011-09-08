Адвокат Тимошенко считает, что в действиях Ющенко нужно разобраться

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО отрицает возможность приобщения большинства новых доказательств государственного обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Юрий СУХОВ во время обсуждения в Печерском райсуде ходатайства государственного обвинения о приобщении новых доказательств к делу.

«Мы возражаем против всех документов, кроме аудита «Эрнст энд Янг», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат подверг сомнению законность получения стороной государственного обвинения этих доказательств. «Документы не заверены должным образом и не могут считаться доказательствами», - подчеркнул он.

Ю.СУХОВ считает, что копия постановления Главной военной прокуратуры РФ не имеет никакого отношения к подготовке директив, о которых речь идет в обвинительном заключении.

По его мнению, также нельзя приобщать к делу видеозаписи с высказываниями Ю.ТИМОШЕНКО по поводу достаточности запасов природного газа в период газового кризиса с Россией.

«А что должен был делать премьер-министр? Сеять панику и говорить, что газа нет? И таким образом усилить позицию России на переговорах? Кроме того, эти видеозаписи не имеют подтверждения идентичности, они были переданы в прокуратуру телеканалом, и неизвестно, что с ними дальше делали в прокуратуре», - объяснил он.

Адвокат также обратил внимание суда на то, что распечатки из Интернет-изданий также не заверены должным образом.

Ю.СУХОВ возразил против возможности приобщения к делу поручения экс-президента Виктора ЮЩЕНКО делегации НАК «Нафтогаз Украины» на проведение переговоров. «Если премьер-министр не имел права выдавать директивы, то Президент тем более не имел права выдавать прямые директивы хозяйствующему субъекту. И я считаю, что в действиях Президента нужно разобраться на предмет преступления», - убежден адвокат.

Ю.СУХОВ также предположил, что рецензии двух региональных институтов судебных экспертиз на заключение Центра судебных экспертиз «Альтернатива» также является преступлением, поскольку харьковский и днепропетровский институты как государственные учреждения не могут выходить за пределы своих полномочий.

Кроме того, адвокат отметил, что Министерство юстиции направило заключение Центра судебных экспертиз «Альтернатива» в те институты для рецензии в тот же день, как суд приобщил это заключение к делу. «Откуда Министерство юстиции взяло оригинал этого заключения, если он находится в суде в материалах дела? Это суд передал или прокуратура передала копию? Очень много вопросов о законности получения государственным обвинением этих документов», - резюмировал адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.