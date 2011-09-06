Экс-глава ФГИУ: отчуждение инсулинового завода произошло без согласия Фонда

«Отчуждение инсулинового завода «Индар» произошло без согласия Фонда государственного имущества Украины». Об этом в комментарии УНИАН заявила бывший председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она сообщила, что по поручению Президента Украины 14 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рассмотрит ситуацию, сложившуюся вокруг уникального инсулинового завода «Индар».

«Я знаю, что Президент дал поручение, и теперь этот вопрос будет рассматриваться комитетом. Я обязательно приеду и предоставлю всю необходимую информацию. Потому что на тот момент, когда стоял вопрос об отчуждении предприятия, согласия ФГИУ не было - а это уже нарушение соответствующей нормативной базы», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее словам, инсулиновый завод «Индар» является предприятием-монополистом, которое работает по государственному заказу для обеспечения потребностей инсулинозависимых людей, а значит - это уже вопрос безопасности страны.

«Все те полномочия, которые были переданы при создании холдингу «Укрмедпром», были преувеличены и лишены соответствующего нормативного урегулирования, - прокомментировала экс-глава ФГИ механизм перехода государственного предприятия в частные руки. - Все вопросы должны быть согласованы с Кабинетом министров. Тем более, что это была не приватизация, а отчуждение шулерским способом. И об этом я уже предупреждала в 2008 году».

В свою очередь, народный депутат Украины от Партии регионов Анатолий КИНАХ, комментируя сложившуюся на «Индаре» ситуацию, отметил, что государство должно заботиться о судьбе своего стратегического завода и не допустить дестабилизации роботы предприятия, на продукцию которого рассчитывают тысячи людей.

«Это очень важная часть обязательств государства - обеспечивать людей лекарствами. Поэтому абсолютно недопустимо, чтобы Украина потеряла данную позицию и попала в зависимость от поставщиков импортных препаратов, - заявил А.КИНАХ. - Необходимо решать этот вопрос в рамках государственных и общественных интересов. Такие вопросы должен решать суд».

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было оспорено в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, по свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых собственников предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.