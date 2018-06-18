Так кто же тиражирует неправду – УНИАН или Табачник?

Табачнику не понравилась публикация УНИАН, в которой, в числе прочего, речь шла об изъянах нынешней вступительной кампании. Чиновник через официальный сайт Минобразования обвинил нас и общественную организацию «Опора» в распространении будто бы неправдивых сведений.

“Казалось бы, что все сделано для открытого, прозрачного прохождения этого процесса. И все же, невзирая на все эти усилия, в отдельных публикациях СМИ распространяются неправдивые сведения о вроде бы массовых нарушениях Условий приема в высшие учебные заведения, непрозрачности и закрытости для абитуриентов и общественности нынешней вступительной кампании, «тайнах» госзаказа и тому подобное. В частности, об этом идет речь в публикации «Муть и подводные течения вступительной кампании от Табачника» в Интернет-издании «УНИАН» 3 августа 2011 года на основе выводов Гражданской сети «Опора», – говорится в сообщении под названием «О неуместности «горячих» непроверенных фактов от Опоры», размещенном на официальном сайте Минобразования.

На упреки министерства мы ответим по пунктам. А читатели уже сами определят, кто подает правдивые, а кто неправдивые сведения.

Об электронном поступлении и о «успешной» реформе “Невзирая на всю необъективную критику относительно проведения эксперимента «Электронное поступление 2011», он, как первичный этап, тоже состоялся успешно. Свыше 10 процентов абитуриентов воспользовались сервисом электронного поступления. В целом подано почти 150 тысяч заявлений. Потому критика системы «Электронное поступление 2011», о которой идет речь в упомянутой статье, - не оправдана”, – пишут авторы сообщения от Минобразования.

Если в Украине все реформы, которые имеют 10% поддержки населения, называть успешными, тогда о каждом втором нововведении можно трубить как о большом достижении.

Как уже писал УНИАН, на сайте Харьковского национального университета имени Каразина можно найти интересный документ, в котором отмечено, что по состоянию на 18 июля в университет через электронное поступление было подано лишь 39 заявлений. И это при том что университет Каразина – небезызвестный и популярный среди украинской молодежи вуз.

В большинстве же вузов информация относительно того, сколько он-лайн заявлений подали абитуриенты, остается закрытой. Что уже вызывает подозрения...

В крупнейший (по числу студентов) вуз страны “Киевский политехнический институт” через электронное поступление подали заявления около 10% абитуриентов – 2294 человек. Впрочем, ректор КПИ Михаил Згуровский не спешит называть нововведение успешным. По его словам, хоть сама идея электронного поступления прогрессивна, ее воплощение в Украине неудачно. Поскольку электронное поступление должно быть удобным инструментом для пополнения рядов студентов, то этот инструмент должен работать непосредственно между абитуриентом и университетом в интерактивном режиме. Транзитное же звено в лице министерства в этом процессе явно лишнее. Оно замедляет, осложняет общение между абитуриентом и учебным заведением и не дает абитуриенту возможности в интерактивном режиме заполнять регистрационные формы избранного университета, получать компетентный, мгновенный ответ о специфике той или иной учебной программы и об условиях обучения.

– Электронное поступление активно применяется в развитых странах мира, где эта система децентрализована, где каждый университет самостоятельно организует прием и регистрацию документов от абитуриентов в режиме он-лайн. Как правило, в этих странах достаточно развита информационная среда, потому университет имеет возможность легко проверить любые данные, полученные от абитуриента. А в той форме, как предлагается у нас, этот эксперимент не приживется и через несколько лет станет понятно, что это была напрасная затрата денег и времени. Потому пока эта система будет централизованной и будет управляться Министерством образования, о ней как об удачной реформе не может идти речи.

«Опора» тоже распространила свое опровержение заявлений от Минобразования. Как отмечают опоровцы, если бы система электронного поступления пользовалась надлежащим доверием общества, была качественно технически обеспечена и протестирована, то молодежь как наиболее активный пользователь сети «Интернет» не проигнорировала бы «Электронное поступление» на 90%.

“Впрочем, наиболее проблемна как раз правовая основа ее функционирования, сказано в сообщении «Опоры». - В соответствии с процедурой подачи абитуриентами заявлений о поступлении в электронном виде невозможно достоверно идентифицировать лицо, которое заполнит в режиме он-лайн электронную форму на соответствующем Интернет-портале. Имея лишь сведения (реквизиты) документа государственного образца об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне лица и сведения (реквизиты) его сертификатов Украинского центра оценивания качества образования, можно беспрепятственно подать электронное заявление якобы от имени абитуриента. Хотим напомнить, что право на образование является личным неимущественным правом физического лица. В соответствии с частью 1 статьи 272 Гражданского кодекса Украины физическое лицо осуществляет личные неимущественные права самостоятельно. В статье 6 Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» отмечено, что электронная подпись является обязательным реквизитом электронного документа, который используется для идентификации автора документа другими субъектами электронного документооборота. Впрочем, ни один абитуриент не мог бы завизировать собственное заявление электронной подписью, потому что физически его не имеет. Потому утвержденная Приказом № 291 от 28 марта 2011 года электронная регистрация заявлений абитуриентов противоречит Закону Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

Об “открытости” раздела госзаказа

В ведомстве Табачника упрекают нас в распространение неправдивых сведений о “вроде бы “тайнах” госзаказа”.

Оказывается, информацию о госзаказе никто не скрывает. Просто ее не предоставляют. Даже народным депутатам. Например, на официальное депутатское обращение относительно госзаказа народный депутат Леся Оробец получила ответ от министерства с советом воспользоваться информацией, размещенной «на веб-сайтах высших учебных заведений и в информационно-поисковой системе «Конкурс» по адресу vstup.info». Депутата также заверили, что затребованную ею информацию вышлют позже, мол, слишком долго ее готовить нужно.

Насколько позже?

Учитывая, что прошлое ее обращение, которое касалось требования предать огласке структуру госзаказа на 2010 год, датировано 25 июлем 2010 года, а ответ министерства был получен 20 апреля 2011 года, ожидать придется долго. Или сидеть и ковыряться на сайтах свыше 800 вузов Украины (не факт, что в данные этих вузов не закрадываются ошибки).

Можно опять гордиться “открытостью” Минобразования: в информации же официально не отказали, а пообещали предоставить позже...

Та же участь ожидала официальные запросы «Опоры», Комитета избирателей Украины и других образовательных учреждений и отдельных педагогов, которые до сих пор неутомимо настаивают на открытой и прозрачной процедуре формирования и раздела государственных средств для вузов.

“К сожалению, общественности или народным депутатам так и не удалось ни увидеть полный текст приказа профильного министерства относительно раздела государственного заказа со всеми дополнениями, в которых детализированы данные, представляющие общественный интерес, ни получить ответ в определенные законодательством сроки, – говорится в заявлении «Опоры». – Текст письма (исх. №1/11-6939 от 29.07.11) от профильного министерства недвусмысленно засвидетельствовал, что государственный заказ продолжает корректироваться в соответствии с конкурсной ситуацией вступительной кампании и за два дня до окончания срока приема документов от абитуриентов. Такая ситуация свидетельствует как о «ручном режиме управления» процессом раздела, так и о закрытости его для общественности”.

«Опора» также напоминает, что до того, как в министерство пришел Табачник, а точнее – до 2010 года, - аналогичные приказы обнародовались на официальном сайте Минобразования.

Об отдельных инцидентах “Как установила проверка Национального педагогического университета имени Драгоманова, информация «Опоры» об отсутствии на 1 августа 2011 года оглашения результатов вступительных экзаменов, приведенная в упомянутой публикации, не отвечает действительности, – пишут в Минобразования. – Не подтвердилась информация относительно определения Харьковским национальным экономическим университетом «экономической теории» как профильного предмета, а также информация относительно оглашения Национальным авиационным университетом списка рекомендованных к зачислению лишь в алфавитном порядке”.

Учитывая, что УНИАН писал о вузах, которые нарушали правила приема, со ссылкой на данные «Опоры», то приведем ответ опоровцев по этому поводу.

«Опора» удивлена, - сказано в заявлении, - лексикой опровержения министерства, вроде того, что список рекомендованных к зачислению в Национальном авиационном университете обнародован «не только в алфавитном порядке». Данное суждение не опровергает факта, что опубликованные данные не отвечают требованиям Условий приема. Кроме того, НАУ уже второй год подряд списки рекомендуемых к зачислению обнародовал без данных о баллах абитуриентов, принадлежности их к категориям, которые имеют право на льготы или дополнительные баллы и тому подобное. За 2010 год в архивах организации остались скрин-шоты веб-страниц вузов, а в этом году таким именно способом публиковались списки на информационных стендах в бумажном виде. Кроме того, в распоряжении организации есть информация о том, что профильное министерство все же хорошо ознакомлено с этой проблемой и успешно вмешалось в ситуацию, посодействовав решению вопроса по существу. Так 5 августа вышеупомянутые данные абитуриентов успешно обнародованы, что наблюдатели «Опоры» искренне приветствуют”.

То есть, по данным «Опоры», нарушение правил приема в университете, где в руководстве значится друг Табачника – Максим Луцкий, таки были. Вуз обнародовал списки в виде, который не отвечает условиям приема.

В организации ведомству Табачника ответили и относительно Национального педагогического университета имени Драгоманова.

“Абитуриенты, которые обращались на горячую линию общественной организации с таким сообщением, готовы подтвердить тот факт, что экзамены происходили 23 июля, а данные не были опубликованы в определенные сроки ни на информационной доске, ни в Информационной системе «Конкурс». Кроме того, «Опора» обратилась с запросом к операторам вышеупомянутой системы и получила ответ о том, что вуз направил данные проверки работ лишь 31 июля, потому они не были обнародованы и на этом веб-портале до 1 августа. Поэтому с учетом Приказа Минобразования (№225 от 22.03.2010 года), пункт 4.10, который регламентирует, что проверка письменных работ должна быть закончена до начала следующего рабочего дня Приемной комиссии, сложно понять, почему данные о результатах были обнародованы лишь через 8 дней, и отчего это нарушение отрицает министерство”.

В «Опоре» также отметили, что расследование инцидента в Харьковском национальном экономическом университете относительно неправомерных требований абитуриентам продолжается.

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На последней пресс-конференции Табачник заверил, что не зафиксировано ни одного случая взяточничества во время вступительной кампании-2011.

"По состоянию на 2 августа нет ни одного сообщения от правоохранительных органов о фактах вымогательства или взяточничества. В прошлом году были единичные случаи. В этом году, слава Богу, ничего такого не было, и, я надеюсь, не будет", – заявил чиновник.

Но и это заявление Табачника с апелляцией к Всевышнему далеко от истины. О коррупции ему напомнила не только «Опора». О некоторых фактах сообщал и УНИАН, ссылаясь на данные прокуратуры...

Так кто вводит в заблуждение общественность, господин министр?

УНИАН или вверенное вам ведомство и лично вы?

И не лучше было бы, если бы ваши службы тратили время не на поиск “непроверенных фактов” и написание “обличительных” сообщений, а на подготовку ответов на многочисленные запросы? В том числе и относительно мути вокруг раздела госзаказа?

Анна Ященко