Судья удалил Луценко из зала заседаний

Экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО удалили из зала судебного заседания за нарушение дисциплины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ.

По его словам, такое решение принял председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Как отметил народный депутат, причиной этого стала попытка Ю.ЛУЦЕНКО сделать заявление относительно нарушенных судом его конституционных прав.

Когда экс-министр начал зачитывать заявление, «делая это спокойно, без эмоций», судья несколько раз перерывал его, и в результате принял решение за нарушение порядка в судебном процессе удалить Ю.ЛУЦЕНКО на одно заседание из зала суда.

Таким образом, последующее рассмотрение дела во время сегодняшнего заседания будет проходить в отсутствие в зале суда подсудимого.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотреблению властью, совершенное работником правоохранительного органа.