14-15 июля народный депутат (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ посетит Запорожье и Мелитополь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в Запорожье завтра она посетит вещевой рынок «Анголенко», встретится с городским председателем Запорожья, выступит на семинаре в доме культуры «Орбита».

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности, которые состоятся в Запорожском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ проведет в Запорожье пресс-конференцию.

В Мелитополе 15 июля она намерена встретиться с городским председателем, посетить производственное подразделение «Мелитопольский моторный завод – Автозазмотор» ЗАО «ЗАЗ» и ООО «Мелитопольский завод турбокомпрессоров – ТУРБОКОМ».

Также запланирована встреча Н.КОРОЛЕВСКОЙ с представителями крупного и среднего бизнеса Мелитополя.

Предусмотрено посещение народным депутатом «Центрального» и «Рижского» рынков города, а также круглый стол с представителями малого бизнеса Мелитополя.