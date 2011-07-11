Суд согласился вызвать свидетелями Мороза и Кузьмина

Суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-майора государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николая НЕДИЛЬКО о вызове в качестве свидетелей первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА, бывшего председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, народного депутата Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО и других.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Н.НЕДИЛЬКО, соответствующее решение было принято Васильковским горрайонным судом на сегодняшнем заседании.

«Сторона ЛИТВИНА (председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА – УНИАН) заявила ходатайство об обеспечении иска ЛИТВИНА, а именно путем запрещения выезда МЕЛЬНИЧЕНКО за пределы Украины. Суд не удовлетворил это ходатайство, поскольку это не уголовное дело, где избирается мера пресечения – подписка о невыезде. Поэтому мотивация меры такого пресечения не понятна», - сказал Н.НЕДИЛЬКО.

Он сообщил, что во время заседания суда было несколько непонятных, по его мнению, инцидентов. В частности, судебное заседание было назначено на 10 часов, а ответчику - интернет-газете «Обозреватель» - судебная повестка была выписана на 11 часов. По словам Н.НЕДИЛЬКО, суд не разъяснил, почему так произошло.

«Мы заявляли ходатайство о закрытии производства относительно проверки достоверности заявлений МЕЛЬНИЧЕНКО, в которых МЕЛЬНИЧЕНКО обвиняет в причастности к убийству журналиста Гонгадзе ЛИТВИНА, а также в причастности к другим преступлениям», - сказал Н.НЕДИЛЬКО.

По его мнению, такого рода дела должны рассматриваться в порядке уголовного судопроизводства. По словам адвоката, было передано соответствующее ходатайство, но суд не удовлетворил его.

Также Н.НЕДИЛЬКО отметил, что «подавал ходатайство о привлечении в качестве третьего лица по делу представителей Генеральной прокуратуры Украины, поскольку ГПУ на данное время проводит проверку причастности В.ЛИТВИНА к убийству Георгия Гонгадзе». По словам Н.НЕДИЛЬКО, суд не удовлетворил это ходатайство.

Справка УНИАН. В конце марта текущего года председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН повторно обратился в суд с иском к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда.

Подобный иск В.ЛИТВИНА уже был удовлетворен Деснянским районным судом г. Киева 17 января 2006 года. Тогда Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обязали опровергнуть свои заявления о причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Георгия Гонгадзе и извиниться за нанесенный моральный вред.

В иске, поданном в этот же суд 1 марта этого года, В.ЛИТВИН констатирует, что судебное решение пятилетней давности так и не было выполнено, а "МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. продолжает распространять недостоверную информацию о ЛИТВИНЕ В.М.".

Председатель ВР просит суд признать информацию, высказанную Н.МЕЛЬНИЧЕНКО относительно него, неправдивой и позорящей его честь и достоинство, обязать экс-майора опровергнуть ее на пресс-конференции, публично извиниться и выплатить ему 1 грн. компенсации за моральный вред.

1 июня Васильковский горрайонный суд Киевской области начал рассмотрение дела по иску В.ЛИТВИНА к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.