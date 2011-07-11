Киреев насмешил присутствующих в суде

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ заявляет, что суд готов обеспечить государственного защитника экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО для рассмотрения в суде ее дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КИРЕЕВ заявил во время почти часового выяснения места пребывания ее защитника Сергея ВЛАСЕНКО.

«Если у Вас есть какие-то проблемы с оплатой, то суд готов вам обеспечить защитника», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Это вызывало смех как у Ю.ТИМОШЕНКО, так и у присутствующих в зале.

«Виктор Федорович хочет мне еще и защиту определить? У меня нет проблем с оплатой. Мне достаточно здесь прокуроров и судьи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что ее защитник С.ВЛАСЕНКО не собирается избегать своих обязанностей и будет являться к суду. В частности, она выразила надежду, что С.ВЛАСЕНКО будет принимать участие в судебном заседании 15 июля.