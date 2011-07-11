Помощник нардепа ударил фотокорреспондента головой о стену?

Возле Печерского районного суда Киева произошел конфликт между помощником народного депутата от фракции «БЮТ-Батькивщина» Виктора ТАРАНА Владимиром МЕДВЕДЕВЫМ и фотокорреспондентом «Газеты по-украински» Андреем ШМАТОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, помощник народного депутата ударил фотокорреспондента по лицу.

По словам фотокорреспондента, инцидент произошел в момент, когда Ю.ТИМОШЕНКО заходила в арку к Печерскому районному суду, общаясь со своими сторонниками.

Как отметил А.ШМАТОВ, у него в толпе отсоединился от камеры и упал объектив, за которым он наклонился, чтобы поднять. В момент, когда он поднялся, неизвестный мужчина крепкого телосложения ухватил его за горло и ударил головой о стену и по лицу.

Как оказалось в дальнейшем, этим человеком был помощник народного депутата.

Как рассказал В.МЕДВЕДЕВ в интервью журналистам, он нес сумку Ю.ТИМОШЕНКО, в которой были ее личные вещи и документы.

«В арке я увидел этого мужчину, увидел, как он залез в сумку и выхватил из нее телефон. Я его не трогал, о стенку не бил… Это грязная провокация, направленная против оппозиционного лидера», - сказал В.МЕДВЕДЕВ.

На вопрос журналистов, готов ли он извиниться перед фотокорреспондентом, тот ответил: «За что извиняться? За то, что я сохранил документы и вещи лидера оппозиции?».