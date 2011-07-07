Одесская телекомпания просит Януковича прекратить давление

Одесская независимая телекомпания «Круг» обратилась к президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ««прекратить давление силовиков» на телекомпанию с целью ее выселения из занимаемого в течение 12 лет помещения по улице Еврейской, 4.

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении одесской независимой телекомпании «Круг».

В заявлении также говорится, что городские власти Одессы во главе с мэром Алексеем КОСТУСЕВЫМ привлекли правоохранительные органы «для оказания политического давления на независимую телекомпанию “Круг” с целью заставить молчать журналистов, имеющих принципиальную позицию и правдиво освещающих происходящие в городе события».

Власти, говорится в документе, подключили к делу Киевский РОВД Одессы, начальник которого Сергей ПЛОХИНОВ «требует у руководства телеканала немедленно предоставить правоустанавливающие документы, ссылаясь на какое-то уголовное дело, в котором ТРК “Круг” никак не фигурирует».

При этом очередной запрос, направленный в адрес телеканала 25 июня, фактически поступил 6 июля, подчеркивают в ТРК.

С учетом продолжающихся попыток власти закрыть телеканал «Круг», говорится в заявлении, творческий коллектив ТРК, ранее лишенный помещения решением сессии Одесского горсовета, повторно направил обращение в адрес генпрокурора Виктора ПШОНКИ, Президента Виктора ЯНУКОВИЧА как гаранта Конституции Украины, в чьем прямом подчинении находятся силовые министерства и ведомства, с требованием «прекратить давление силовиков, а также содействовать телекомпании в скорейшем разрешении конфликта в правовом поле, не допустить штурма и захвата независимой одесской телерадиокомпании «Круг».

«ТРК «Круг» пользуется безусловным доверием одесситов в течении многих лет, обеспечивая право каждого человека на свободный доступ к информации в Украине. Однако независимая позиция телекомпании, критические материалы и высказывания простых одесситов не устраивают городского председателя Одессы А.КОСТУСЕВА, о чем он неоднократно публично высказывался. На телефоны наших сотрудников поступали и продолжают поступать анонимные угрозы и требования смягчить тональность в адрес городского председателя», – говорится в документе.

Копии обращения ТРК «Круг» также направлены в Международную организацию «Репортеры без границ», Бюро по демократическим институтам и правам человека, Международную Хельсинкскую Федерацию по правам человека, Международную Федерацию прав человека, Комитет защиты журналистов и в другие организации.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в ходе 6 сессии Одесского горсовета депутатское большинство приняло решение, направленное на выселение из помещения оппозиционной городской власти телекомпании "Круг", удовлетворив протест прокурора Одессы на решение городского совета от 9 декабря 1999 года.

Комментируя по просьбе УНИАН возникшую ситуацию, в юридической службе ТРК "Круг" отметили, что "решение горсовета, которое направлено на выселение телекомпании из занимаемого помещения, нельзя расценить иначе как правовой произвол в отношении журналистов ТРК "Круг" (ООО "Ноосфера"). Предпринятые действия лишены какого-либо правового основания, поскольку предприятие "Ноосфера" создано совместно с Одесской мэрией, которой в 1999 году руководил Руслан БОДЕЛАН, причем долевое участие соучредителя-мэрии составляло 30 процентов уставного фонда и было внесено в виде помещения для работы телеканала.

Учредительным договором и решением Одесского горсовета от 3 декабря 1999 года предусмотрено, что долевой взнос горсовета в уставной фонд - рабочее помещение телекомпании может быть возвращен соучредителю-мэрии лишь в случае ликвидации предприятия. Поэтому действия горсовета не базируются на действующих нормах законодательства, являясь, по сути, актом чиновничьего волюнтаризма".

"Это равносильно тому, что, к примеру, 12 лет тому мэрия выделила земельный участок под строительство, где со временем построили дом, а теперь вдруг решила забрать участок и снести законно возведенное строение", - резюмировала юридическая служба ТРК «Круг».