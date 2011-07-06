Суд снова взялся за Тимошенко

Печерский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном зале присутствуют народные депутаты и около 20 журналистов.

На заседании суда отсутствует защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, который находится в командировке за границей.