Суд снова взялся за Тимошенко
10:14, 06 июля 2011Политика
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Власенко на заседании отсутствует
Печерский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, в судебном зале присутствуют народные депутаты и около 20 журналистов.
На заседании суда отсутствует защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, который находится в командировке за границей.
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