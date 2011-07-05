ВР запретила фильмы с пропагандой «невежества и неуважения к родителям»

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О кинематографии" относительно порядка выдачи государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 298 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов выдаются на платной основе субъектам кинематографии на протяжении 10 рабочих дней со дня подачи заявления и других документов и материалов, определенных Кабинетом Министров Украины. Срок рассмотрения заявления о выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов может быть продлен на 25 рабочих дней в случае возникновения разногласий относительно индекса фильма и просмотра фильма экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрирования фильмов.

Основаниями для отказа в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов является:

несоответствие поданных документов и материалов требованиям пункта 6 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов и данного Закона;

наличие заключения экспертной комиссии на фильмы, которые пропагандируют войну, насилие, жестокость, фашизм и неофашизм, направлены на ликвидацию независимости Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации, неуважение к национальным и религиозным святыням, унижение личности, которые пропагандируют невежество, неуважение к родителям, а также наркоманию, токсикоманию, алкоголизм и другие вредные привычки; фильмы порнографического характера.

Государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования фильмов может быть аннулировано и отменена государственная регистрация фильма в случае:

выявления в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений;

досрочного прекращения действия соглашений (контрактов, договоров), заключенных распространителем фильма с авторами фильма или лицом, которое имеет исключительное право на фильм.

Решение центрального органа исполнительной власти в области кинематографии об отказе в выдаче и аннулирование государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов может быть обжаловано в судебном порядке.