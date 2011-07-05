Ющенко обещал Саркози не настаивать на перспективе членства в ЕС?

Еще в 2008 году на то время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал Президенту Франции Николя САРКОЗИ не настаивать на европейской перспективе Украины в соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, пишет газета «Коммерсант-Украина».

Как напоминает издание, 4 июля посол Польши в Украине Генрик ЛИТВИН на пресс-конференции в Киеве представил программу польского председательства в ЕС. Среди прочего Варшава планирует подписать договор о вступлении в Евросоюз Хорватии, а также добиться прогресса в переговорах о членстве с Исландией и Турцией. При этом польские дипломаты отдельно задекларировали готовность "найти все возможности" для продолжения переговоров со Стамбулом.

В 41-страничной программе Украина упоминается лишь в паре с Молдовой – с этими странами Польша намерена достичь прогресса в процессе заключения договора об ассоциации, создания зоны свободной торговли и реализации плана действий по либерализации визового режима.

Отсутствие упоминаний о дальнейшем сближении Киева и Брюсселя Г.ЛИТВИН пояснил тем, что многие члены Евросоюза пока не готовы говорить о европейском будущем Украины.

"В программу председательства вписывается не то, что было бы хорошо с точки зрения Варшавы, а то, в чем возможно достижение консенсуса стран-членов ЕС", - сказал посол Польши.

Как отмечает газета, турецкий вопрос, который Варшава внесла в список приоритетных, также не имеет единогласной поддержки в Евросоюзе.

Как известно, Украина настаивает на упоминании перспективы членства в будущем соглашении об ассоциации с ЕС. Заместитель главы МИДа Павел КЛИМКИН, возглавляющий переговорную группу по соглашению об ассоциации, ранее заявлял, что Киев согласится подписать документ лишь в случае фиксации в его тексте "четкой европейской перспективы Украины".

Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, комментируя европейские перспективы Украины, связал прогресс в этом вопросе с ситуацией в сфере демократии. "Украине нужно пройти серьезный путь в продвижении европейских стандартов демократии, чтобы достичь доверия всех 27 стран и их согласия на то, чтобы сделать следующий шаг", – отметил он.

Между тем, газете стало известно о еще одном препятствии для упоминания о европейской перспективе в соглашении об ассоциации. Еще в 2008 году В.ЮЩЕНКО пообещал президенту председательствовавшей тогда в ЕС Франции Н.САРКОЗИ, что Киев не будет требовать включения этого пункта в текст будущего договора.

"Когда мы договаривались с САРКОЗИ, частью этой договоренности было то, что в тексте соглашения не будет перспективы членства", – сказал бывший заместитель главы Секретариата Президента по внешнеполитическим вопросам Александр ЧАЛЫЙ, выступая в пятницу в Киеве на заседании Национального конвента Украины относительно ЕС. Как известно, Н.САРКОЗИ как действующий Президент Франции имеет процедурные возможности блокировать переговоры с Украиной в случае, если договоренность с ним будет нарушена.

А.ЧАЛЫЙ считает, что официальному Киеву следует сосредоточиться на достижении реальных целей в переговорах об ассоциации. "Учитывая нынешнюю ситуацию в ЕС, получение нами перспективы нереально. Нам стоит отбросить эту идею и заканчивать переговоры как можно скорее", – пояснил дипломат.

Впрочем, в МИДе не намерены отступать от ранее обозначенной переговорной линии. "Мы продолжаем настаивать, что такая фраза (о перспективе членства) должна быть в политической части соглашения", – заявил «Коммерсанту» директор Департамента политики и безопасности МИДа Александр АЛЕКСАНДРОВИЧ, выразив уверенность, что большинство рядовых жителей ЕС поддерживает дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.