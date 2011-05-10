Луценко доставили в больницу скорой помощи

21:25, 10 мая 2011
Политика
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У родных официальной информации нет

Адвокат Леонида Кучмы Игорь Фомин отвечает на вопросы журналистов возле здания ГПУ. Киев, 30 марта
Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО сегодня вечером из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю. ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

По его словам, информация о том, что случилось с экс-министром, поступила к защитникам вечером. "Как нам стало известно, Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора примерно в 17.30 отвезли в больницу скорой помощи на улице Братиславской, 3", - сказал адвокат.

И.ФОМИН также отметил, что он, жена и старший брат Ю.ЛУЦЕНКО пытались узнать у руководства больницы, почему и в какое отделение был доставлен экс-министр, однако не получили от медицинских чиновников никакой информации.

Также, по словам И.ФОМИНА, в больнице присутствовал представитель органов прокуратуры.

Кроме того, по имеющейся у адвоката информации, возле палаты Ю.ЛУЦЕНКО выставлена охрана.

В то же время, комментируя УНИАН ход событий, брат Ю.ЛУЦЕНКО Сергей предположил, что такая госпитализация "связана с тем, что, наверное, из-за состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО медсанчасть СИЗО не может справиться".

По словам С.ЛУЦЕНКО, ему тоже не известно, где находится экс-министр.

 

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