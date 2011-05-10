Луценко доставили в больницу скорой помощи

Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО сегодня вечером из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю. ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

По его словам, информация о том, что случилось с экс-министром, поступила к защитникам вечером. "Как нам стало известно, Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора примерно в 17.30 отвезли в больницу скорой помощи на улице Братиславской, 3", - сказал адвокат.

И.ФОМИН также отметил, что он, жена и старший брат Ю.ЛУЦЕНКО пытались узнать у руководства больницы, почему и в какое отделение был доставлен экс-министр, однако не получили от медицинских чиновников никакой информации.

Также, по словам И.ФОМИНА, в больнице присутствовал представитель органов прокуратуры.

Кроме того, по имеющейся у адвоката информации, возле палаты Ю.ЛУЦЕНКО выставлена охрана.

В то же время, комментируя УНИАН ход событий, брат Ю.ЛУЦЕНКО Сергей предположил, что такая госпитализация "связана с тем, что, наверное, из-за состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО медсанчасть СИЗО не может справиться".

По словам С.ЛУЦЕНКО, ему тоже не известно, где находится экс-министр.