Яворивский описал "Самую длинную ночь президента"

Общественный деятель и политик, председатель Национального союза писателей Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ написал повесть по мотивам современной политической жизни в Украине.

По сообщению сайта В.ЯВОРИВСКОГО, книга "Самая длинная ночь президента" вскоре выйдет в свет в киевском издательстве "Український письменник".

"Через неделю-две повесть выйдет в издательстве "Украинский писатель". Она небольшая - всего 90 страниц, однако в ней четко просматриваются образы Юлии ТИМОШЕНКО, Виктора ЮЩЕНКО, Виктора ЯНУКОВИЧА... Думаю, вокруг нее будет много страстей", - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ .

"У нас есть сельская, интеллигентская проза... А вот прозы политической на таком уровне, чтобы просматривались определенные прообразы, не помню", - отметил он.

Автор также подчеркнул, что сюжет - полностью выдуман. "В предисловии я написал: "Знаю, что вам хочется узнаваемости. Однако предупреждаю: все здесь выдумано. Документальным является только факт президентских выборов". Хотя читатели там и будут узнавать наших политиков, это не имеет юридической силы, чтобы привлечь меня к ответственности", - сообщил писатель.

По его словам, работа над повестью продолжалась 4 месяца.

"Приходилось писать ночью, потому что не имел возможности работать как раньше... Тогда я писал целыми днями. Закрывался в своей комнате в деревне и начинал работать. Теперь не имею на это времени. Есть проблемы в Союзе, надо появляться на заседания Верховной Рады, работать в комитете", - пояснил В.ЯВОРИВСКИЙ.

Также он рассказал, что получил одобрительные отзывы о повести от первых читателей.

"Повесть прочли Елена БОНДАРЕНКО из фракции БЮТ (в парламенте - УНИАН), Анатолий ДИМАРОВ, Александр ТУРЧИНОВ, от них получил теплые и одобрительные отзывы А.ДИМАРОВ даже написал о своих впечатлениях на последней странице рукописи", - сказал писатель.