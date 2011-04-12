Эксперт прочит Литвину тяжелые времена

«Планы правительства по введению заградительной пошлины на импортные нефтепродукты в первую очередь могут ударить по Блоку Литвина», - считает эксперт Центра исследований корпоративных отношений Юрий БЕРЕГОВОЙ.

Об этом он заявил, комментируя УНИАН результаты расследования по импорту нефтепродуктов, обнародованные Антимонопольным комитетом Украины 23 марта 2011 года, согласно которым основной поток топлива в Украину идет из Беларуси и России. В то же время, АМК не смог доказать, что основной импортер – компания «Ливелла» нарушила антимонопольное законодательство. «Ливелла» с сентября по ноябрь 2010 года импортировала более 1,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов по льготным налоговым схемам, и довела свою долю на рынке до 45%. Ряд поставщиков использовали схему безналогового ввоза топлива компанией «Ливелла», в результате чего импорт нефтепродуктов делал неконкурентной продукцию отечественных НПЗ на внутреннем рынке.

По словам Ю.БЕРЕГОВОГО, «значительная часть этого рынка контролировалась основным спонсором Блока Литвина Игорем ЕРЕМЕЕВЫМ. Поэтому, если говорить не об экономической, а о политической подоплеке планируемого решения правительства, то оно в первую очередь ударит по финансовым возможностям Украинской Народной партии, возглавляемой Владимиром ЛИТВИНЫМ».

При этом эксперт отметил, что Блоку Литвина угрожают и планы власти по увеличению проходного барьера на парламентских выборах с 3 до 5%, а также намерение запретить участие блоков политических партий в следующих выборах в Верховную Раду Украины, о чем 10 апреля заявлял министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Изначально за введение пошлин выступали Минэнергоугля и нефтепереработчики, считающие дискриминационными условия конкуренции с НПЗ из стран Таможенного союза, в частности, Беларуси.

18 марта т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с представителями британского бизнеса заявил, что считает несвоевременным введение пошлин на импорт нефтепродуктов.

7 апреля 2011 г. Верховная Рада Украины приняла поданный правительством Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2011 год". Законом, в связи с ростом мировой цены на нефть для стабилизации цены на нефтепродукты предусматривается уменьшить временно, на три месяца, ставки акцизного налога: на бензины моторные – на 50 евро за 1000 кг (с 182 до 132 евро) и на дизельное топливо – на 30 евро за 1000 кг (с 90, 69, 62, 42 до 60, 39, 32, 12 евро). Это приведет к уменьшению поступлений в специальный фонд государственного бюджета акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) на 658,0 млн. грн. и акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 391,1 млн. грн.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в своем послании парламенту 7 апреля заявил о необходимости повысить проходной барьер для избрания в Верховную Раду с 3 до 4% для партий и до 5% для блоков.

10 апреля А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что блоки политических сил не смогут принимать участия в выборах. "Я думаю, что это очень ясный вопрос. Не будет в проекте закона предлагать глава государства блоки политических партий", - сказал министр. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, существование блоков в Украине себя дискредитировало и показало, что оно является непригодным для реального выражения воли граждан.