Парламентское большинство сделало подарок Черновецкому

Верховная Рада Украины отказалась принять решение о проведении досрочных выборов мэра Киева и городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовало всего 55 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Выборы предлагалось провести 19 июня 2011 года.

По данным официального сайта Верховной Рады, проект Постановления о назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы не получил ни одного голоса нардепов от фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Фракция БЮТ-Батькивщина дала 43 голоса “за” (в целом в сессионном зале ВР сегодня зарегистрировались 72 бютовца). Фракция НУ-НС за досрочные выборы в Киеве насобирала 10 голосов (из 53 возможных). По одному голосу дали внефракционные и “Реформы ради будущего”.

Также парламент не поддержал постановление о проведении 19 июня досрочных выборов Черновицкого городского председателя и городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 56 народных депутатов из 384, зарегистрированных в сессионном зале. (31 марта большинство депутатов Черновицкого городского совета тайным голосованием высказалось за досрочное прекращение полномочий Николая ФЕДОРУКА, который в течение 17 лет возглавлял общину города Черновцы – УНИАН).

В то же время, депутаты приняли несколько постановлений о проведении 19 июня 2011 года в ряде населенных пунктов досрочных выборов сельского, поселкового председателя или сельсоветов.

Как сообщал УНИАН, досрочные выборы мэра Киева и столичного совета требует провести фракция “БЮТ-Батькивщина”.

В частности, один из авторов соответствующего проекта постановления, вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что председатель КГГА Александр ПОПОВ наконец признал факт хищения командой мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО собственности общины, и, учитывая это, в городе необходимо провести досрочные выборы.

Как сообщал УНИАН, 31 марта на сессии Киевсовета О.Попов раскритиковал его работу, заявил о значительных убытках, нанесенных обществу в результате принятых неправомерных решений об отчуждении земель и недвижимости.

По данным О.Попова, в период с 2007 года по июль 2010 года территориальная община города потеряла 3500 гектаров земли, оценочная стоимость которых составляет 75 млрд. грн. По преступной схеме, которая в течение многих лет действовала в городе, выделенные земельные участки мгновенно несколько раз перепродавались и в конечном итоге были сконцентрированы в руках нескольких человек, отметил председатель КГГА.

5 апреля, О.Довгий предложил "мировую" Попову: «Я считаю, что у О.Попова на сессии вышел не отчет, а обвинительная речь. И мы готовы списать это на недоработку помощников. Думаю, кому-то выгодно спровоцировать меня на конфликт с КГГА, но я, напротив, настроен на конструктив».

В тот же день в комментарии УНИАН народный депутат от Партии регионов Олег НАДОША, комментируя заявление О.Довгого, заявил, что «Команда О.Попова не нравится О.Довгому, поскольку мешает красть». И посоветовал секретарю Киевсовета «вместе с «папой Леней» вернуть людям украденное. «И лучше добровольно. Не стоит ждать, пока следователь постучит в двери»