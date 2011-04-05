За кого голосовали бы киевляне на выборах Президента (опрос)

Наибольшее количество киевлян поддержали бы лидера всеукраинского объединения “Батькивщина” Юлию ТИМОШЕНКО, если бы президентские выборы проходили в марте 2011 года.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса киевлян, проведенного “Українським демократичним колом” по заказу Института политики 19-25 марта 2011 года.

По данным опроса, если бы президентские выборы проводились во второй половине марта 2011 года, то киевляне, которые не отказались от участия в голосовании, в наибольшей степени поддержали бы Ю.ТИМОШЕНКО (22,6%).

Выразили готовность проголосовать за председателя партии “Фронт Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА – 13,5%, за лидера “Сильной Украины” Сергея ТИГИПКО – 12,4%, за нынешнего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА – 12,1%, за председателя партии “Гражданская позиция” Анатолия ГРИЦЕНКО – 6,4%, за лидера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 3,3%, за председателя Народной партии Владимира ЛИТВИНА – 1,9%, за руководителя КПУ Петра СИМОНЕНКО – 1,9%, за бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 0,7%. Проголосовали бы против всех – 14,1%, а 11,1% опрошенных не смогли определиться.

Количество киевлян, которые не отказались бы от участия в президентских выборах, составляет 91,7% (сумма процентов ответов “Уверен, что буду принимать участие” и “Скорее всего, буду принимать участие”).

Кроме того, по данным опроса, если бы парламентские выборы проводились во второй половине марта 2011 года, то большинство киевлян – 23,1% - поддержали бы Всеукраинское объединение “Батькивщина”.

За партию “Сильная Украина” готовы проголосовать 10,8% жителей столицы, за Партию регионов – 10,1%, за партию “УДАР” – 9,7%, за “Фронт Змін” – 9,3%, за партию “Гражданская позиция” – 5,9%, за ВО “Свобода” – 4,9%, за Коммунистическую партию Украины – 2,9%, за Народную партию – 1,9%, за партию “Наша Украина” – 0,8%, за партию “За Украину! – 0,7%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины – 0,3%, за другую партию – 1,2%. Проголосовали бы против всех – 10,1%, а 8,3% не смогли определиться.

В целом 91,5% (сумма процентов ответов “Уверен, что буду принимать участие” и “Скорее всего, буду принимать участие”) киевлян, которые не отказались бы от участия в парламентских выборах, если бы они проходили во второй половине марта 2011 года.

Также опрос продемонстрировал, что если бы выборы в Киевский городской совет проводились во второй половине марта 2011 года, то четвертая часть (25%) киевлян поддержала бы партию “Удар”.

Выразили готовность проголосовать за ВО “Батькивщина” – 17,3% жителей столицы, за “Сильную Украину” – 12,3%, за Партию регионов – 8,0%, за партию “Фронт Змін” – 5,0%, за партию “Гражданская позиция” – 4,2%, за ВО “Свобода” – 3,6%, за Европейскую партию Украины – 3,4%, за Коммунистическую партию Украины – 2,0%, за Народную партию – 1,0%, за партию “Наша Украина” – 0,8%, за партию “За Украину! – 0,6%, за Христианско-либеральную партию Украины – 0,4%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины – 0,1%, за другую партию – 1,0%. Проголосовали бы против всех – 7,4%, а 7,9% не смогли определиться. Количество киевлян, которые не отказались бы от участия в выборах депутатов Киевсовета, составляет 89,2% (сумма процентов ответов “Уверен, что буду принимать участие” и “Скорее всего, буду принимать участие”).

“Українське демократичне коло” по заказу Института политики 19-25 марта 2011 года провел репрезентативный выборочный опрос взрослого населения города Киева. Всего по месту жительства опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±3,5%.