Колесников дает Добкину 10 дней, иначе будут «кадровые решения»

В Украине до конца года при наличии финансирования может быть открыто 3-4 ледовых арены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ после открытия в Днепровском районе Киева нового ледового катка.

«Если будет финансирование, еще сможем открыть 3-4 комплекса», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, подчеркнув, что у правительства имеется оборудование на 8 подобных комплексов.

Говоря об открытом сегодня комплексе, Б.КОЛЕСНИКВ сообщил, что новая тренировочная арена заменит старый каток «Крыжинка» возле НСК «Олимпийский», который будет снесен в рамках реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012. В частности, открытая сегодня арена имеет трибуну, рассчитанную на 390 зрителей, гардероб и другие необходимые службы и технические помещения. Общая площадь спортивного сооружения составляет 3371,6 кв. м., ледовое поле занимает 1800 кв. м.

Кроме того, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил необходимость открытия до 31 марта подобной арены в Харькове. «Я говорил ДОБКИНУ до 31 марта открыть. Если этого не будет, будут, как говориться, административно-кадровые решения», - подчеркнул вице-премьер.