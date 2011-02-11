Тягнибок подозревает, что к взрывам в Макеевке причастна власть

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок опроверг информацию о причастности националистических сил к терактам в Макеевке.

Он считает, что такая ситуация выгодна власти, прежде всего, для борьбы с оппозицией. "То что происходит сейчас, является примером формирования полицейского государства. Пытаются запугать людей. Причастность "Свободы" к взрывам - это полный бред", - сказал Тягнибок.

"Мне кажется, что властью умышленно делались те небольшие теракты, взрывы, чтобы сделать из оппозиции образ террористов, чтобы власть имела карт-бланш для борьбы с ней не как с оппозицией, а как с террористами", - добавил он.

Раньше в ВО "Свобода" сообщили, что их активиста Сергея Билобоцкого вызвали на допрос в донецкое управление СБУ в связи с взрывами в Макеевке.

Напомним, в Макеевке рано утром 20 января прогремели два взрыва: первый - в центре города в районе админздания ДП "Макеевугля", второй - в районе торгового центра "Голден Плаза". Жертв и пострадавших не было.

Злоумышленники требовали 4,2 миллионы евро. Они также угрожали новыми взрывами.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "терроризм".

ТСН