Генпрокуратура заявляет, что претензий к самому Онопенко не имеет

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что не имеет никаких претензий к председателю Верховного Суда Украины Василию ОНОПЕНКО, который не является обвиняемым или подозреваемым ни в одном из уголовных дел, находящихся в производстве Генпрокуратуры.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, Главным управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры проводится досудебное следствие по уголовному делу в отношении Ирины ОНОПЕНКО и ее бывшего мужа Владимира КОТЛЯРОВА о завладении путем мошенничества денежными средствами гражданина Валерия КСЕНДЗЕНКО в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 2,4 млн. грн.

Поскольку во время проведения доследственной проверки и досудебного следствия лица, подозреваемые в совершении преступления, уклонялись от правоохранительных органов и их место пребывания не было установлено, следователями на основании мотивированных постановлений Печерского районного суда г. Киева проведены обыски в местах их возможного нахождения в принадлежащих им пяти обитаемых жилищах, в том числе в частном доме в Киеве, где, по имеющейся информации, находилась И.ОНОПЕНКО. При этом, в соответствии с информацией Киевского городского бюро технической инвентаризации, право собственности на указанный дом вообще ни за кем не зарегистрировано.