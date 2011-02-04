Яценюк обвиняет нардепов в лицемерии

Сегодня парламент отказался направить запрос народного депутата Украины, лидера политической партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно определения им в качестве безотлагательного законопроекта об изменениях в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» об отмене всех льгот, которые не связаны с исполнением обязанностей народных депутатов нынешнего и других созывов парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, за данное решение проголосовало лишь 129 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН).

В сообщении отмечается, что законопроект об отмене льгот народных депутатов А.ЯЦЕНЮК уже во второй раз внес в парламент 3 февраля 2011 года.

Лидер партии «Фронт Змін» отметил, что «Верховная Рада неконституционным способом продлила себе полномочия, сохранив при этом беспрецедентные привилегии для депутатов, члены парламента подтверждают: они думают не о государстве, а о своем комфорте и безбедном существовании». «Это несправедливо и противоречит Конституции, которая гарантирует равенство прав и свобод всех граждан и равенство их перед законом. Это неприкрытое лицемерие – сохранять депутатские льготы в то время, когда миллионы украинцев живут на минимальную зарплату, а большинство пенсионеров получает не более тысячи гривен в месяц», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как известно, А.ЯЦЕНЮК в своем законопроекте предлагает отменить: государственное страхование жизни и здоровья народного депутата за счет бюджетных назначений; бесплатное получение санаторно-курортных путевок; получение материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной заработной оплаты депутата; получение денежной помощи в размере 12 месячных должностных окладов в случае выхода на пенсию; бесплатный проезд на всех железнодорожных, автомобильных, воздушных, водных внутренних путях сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта; бесплатную перевозку ручного багажа в пределах норм провоза ручного багажа, который действуют на каждом виде транспорта; бесплатную парковку автомобиля, которым он пользуется, на всей территории Украины; бесплатное место для стоянки одного автомобиля на стоянках Верховной Рады Украины; бесплатное пользование залами официальных делегаций аэропортов; повышение квалификации, обучение в учебных заведениях, в том числе магистратах и аспирантурах, изучение иностранных языков в свободное от исполнения депутатских обязанностей время за счет бюджетных назначений на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК настаивает на необходимости лишить народных депутатов права на получение единоразовой денежной компенсации расходов для создания надлежащих жилищных условий (денежная компенсация), либо на срок его полномочий служебного жилого помещения, либо жилого помещения для постоянного проживания; получение единоразовой денежной помощи в трехкратном размере месячной заработной оплаты на день прекращения депутатских полномочий в случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины; сохранение за бывшим народными депутатами выплаты, в случае невозможности трудоустройства, материальной помощи в размере 50 процентов заработной платы с учетом всех доплат и надбавок, которую получают работающие народные депутаты, обеспечение их путевками для лечения, а после выхода на пенсию - транспортом для поездки в больницу, поликлинику и других потребностей в связи с оздоровлением и лечением.