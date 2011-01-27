ГПУ на сегодня не видит оснований арестовывать Тимошенко

16:50, 27 января 2011
Политика
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"...приходит к следователю, общается"

В Генеральной прокуратуре утверждают, что на сегодняшний день нет оснований арестовывать экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Александр КАЛИФИЦКИЙ.

«На сегодняшний день арестовывать оснований нет. Она приходит к следователю, общается», - сказал он.

В то же время на уточняющий вопрос, имеет ли намерение и основания Генпрокуратура возбуждать относительно экс-премьера новые уголовные дела, А.КАЛИФИЦКИЙ ответил: «На сегодняшний день есть два уголовных дела. Что будет дальше, не готов сказать. Следствие продолжается. Если в ходе следствия мы найдем еще какие-то нарушения, тогда будем, возможно, возбуждать».

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