Словакия посмотрит, как будут развиваться события в Украине

Словакия заинтересована в сохранении демократии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании пресс-клуба в МИД Украины посол Словакии в Украине Павол ГАМЖИК.

Он напомнил, что в ходе визита в Украину в январе комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ выразил определенную озабоченность проблемами с соблюдением демократии в Украине.

“Я бы не говорил сейчас об озабоченности, я бы говорил об заинтересованности, чтобы уровень демократического развития в Украине сохранялся”, - сказал посол.

При этом он отметил, что в Словакии заметили определенные проблемы в Украине, и будут следить за развитием ситуации. “Они (проблемы) стали составной частью нашего диалога с Украиной. Мы ждем, как ситуация будет развиваться”, - сказал посол.