Эксперт считает, что «макеевское дело» спустят на тормозах

В Украине отсутствует среда для появления такого явления как терроризм. Такое мнение высказал эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА, комментируя трагические события, произошедшие накануне в московском аэропорту «Домодедово», а также возможность террористической угрозы для Украины.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой Института Горшенина.

«По своей сути, терроризм является крайней формой, радикальным способом достижения своих целей. Как правило, такой радикализм присущ обособленным группам людей или представителям немногочисленного народа на определенной территории, которые таким способом пытаются решить свои проблемы или, как минимум, привлечь к ним внимание. Для появления терроризма обязательно наличие идеологического базиса. В этом смысле, обиженные Налоговым кодексом предприниматели, например, не станут прибегать к подобным, крайним формам отстаивания своих интересов. Поэтому можно уверенно утверждать, что в Украине отсутствует среда для появления терроризма», - считает эксперт.

Также В.ЗАСТАВА отметил, что теракты являются формой политической борьбы. «Однако, для правильной оценки ситуации важно отличать терроризм от преступлений, совершаемых по стилю исполнения как теракт. Например, случаи в американских учебных заведениях, когда кто-то из подростков расстреливает детей, являются общественно-опасными преступлениями, влекущими к гибели ни в чем не повинных людей. Однако эти действия отличает от терроризма отсутствие политических мотивов, целей и идеологии», - отмечает эксперт Института Горшенина.

Он добавил, что в украинской истории также происходили подобные случаи. «В 90-е годы криминальные группировки, особенно в Крыму, сводили счеты друг с другом, при которых среди бела дня гибли простые люди, просто находившиеся рядом. Однако, подобные действия также нельзя отнести к разряду терактов», - считает В.ЗАСТАВА.

Комментируя взрывы в «Домодедово» и вероятность повторения подобной трагедии в Украине, В.ЗАСТАВА заявил: «К сожалению, очередная трагедия в России – форма расплаты ни в чем не повинных людей за внутреннюю политику своего государства».

Что же касается нашумевшей истории в Макеевке (речь идет о двух взрывах в Макеевке 20 января с. г. – УНИАН), то эти взрывы, по мнению эксперта, не являются терактами: «Особо внимательные граждане могут заметить, что эти события странным образом предшествовали Дню Соборности Украины со всеми вытекающими отсюда конспирологическими версиями».

«Наш же прогноз таков – в ближайшее время «макеевское дело» будет передано из юрисдикции СБУ в территориальные правоохранительные органы, и вскоре о нем все забудут. Еще раз хочу повторить: к счастью в Украине отсутствует среда для появления терроризма, и все разговоры на эту тему – спекуляции», - отметил В.ЗАСТАВА.