Ющенко говорит, что в деле о его отравлении трудно найти правду

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не знает, на самом ли деле экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО нарушил закон при расследовании дела о его отравлении.

Об этом В.ЮЩЕНКО сказал журналистам после выхода из Генеральной прокуратуры, куда он был приглашен в качестве потерпевшего по делу о своем отравлении.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что ему сообщили о том, что в рамках следствия об отравлении было назначено оперативное внешнее наблюдение без санкции Генеральной прокуратуры, что является нарушением закона.

«Это сказали мне. Но где правда? И в вашем кругу (журналистов – УНИАН), и в кругу политиков правду трудно найти, если не будет работать право», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделила отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и предъявила Ю.ЛУЦЕНКО обвинение по ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса.

По данным «Народной самообороны», его задержали за то, что, будучи в 2009 году главой МВД, он продолжил оперативные действия в расследовании по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО.

Поводом для возбуждения дела был допрос экс-заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, на даче которого, как считается, был отравлен В.ЮЩЕНКО. Оказалось, что МВД якобы без санкции суда вело слежку за водителем В.САЦЮКА.

Бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО был задержан в Киеве 26 декабря 2010 года.