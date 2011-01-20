"Фронт Змін" делегирует представителей на Софийскую площадь

Представители политической партии «Фронт Змін» примут участие в вече ко Дню Соборности Украины, которое состоится на Софийской площади в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», об этом лидер партии Арсений ЯЦЕНЮК сообщил в письме к координатору Народного комитета защиты Украины Дмытру ПАВЛЫЧКО.

А.ЯЦЕНЮК поблагодарил за приглашение принять участие в вече на Софийской площади.

«Полностью согласен с Вами относительно эпохальной символической Объединения для украинской государственности и нашего национального самоопределения. Учитывая огромное значение Праздника Соборности Украины партией «Фронт Змін» предварительно подготовлена акция «Мы – единый народ», которая состоится 22 января. Это, к сожалению, делает невозможным мое личное участие в митинге на Софии», - говорится в письме.

В то же время, отмечает А.ЯЦЕНЮК, «учитывая роль Акта Объединения в украинской истории и потребность продемонстрировать обществу единство сил, которые противостоят антиукраинской, разъединительной политике действующей власти», «Фронт Змін» делегирует для участия в митинге своих представителей, в частности члена бюро партии Лилию ГРИНЕВИЧ.

В пресс-службе партии напоминают, что в субботу, 22 января, в 11.00 на Контрактовой площади, 2а состоится праздничная акция по случаю Дня Соборности «Мы – единый народ». В ней примут участие руководители и активисты партий «Фронт Змін», «За Украину!», УРП «Собор» и представители парламентской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона». Партия «Фронт Змін» подала соответствующую заявку на проведение акции в Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщал УНИАН, 17 января Ю.ТИМОШЕНКО и представители других демократических сил призвали граждан прийти 22 января на Софийскую площадь Киева для празднования Дня Соборности Украины. Акция начнется в 14.00. Организаторы предполагают, что участие в этом вече примут около 10 тысяч человек.

Инициативу Народного комитета защиты Украины по проведению вече поддержали всеукраинские объединения "Свобода" и "Батькивщина", Европейская партия Украины, Конгресс украинских националистов, партия “Реформы и порядок”, Украинская народная партия, партия "Народная самооборона", многие общественные организации, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь и др.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор Народного комитета защиты Украины Михаил РАТУШНЫЙ выразил сожаление, что отдельные политические партии, в частности «Фронт Змін», не согласились на предложение присоединиться к акции и будут проводить собственную. "Это очень печально, что кто-то, а именно – ЯЦЕНЮК, будет проводить акцию на Контрактовой площади, которая не является таким историческим местом, как София... Я думаю, что это не мудрое решение", - сказал он.