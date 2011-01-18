Тимошенко говорит, что провела в ГПУ мастер-класс, и просит закрыть ее дело

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня во время допроса она внесла на рассмотрение следователей ходатайство о необходимости закрытия уголовного дела, возбужденного против нее по обвинению в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня после почти пятичасового допроса в Генеральной прокуратуре.

«Следователи приняли это ходатайство к рассмотрению. По закону у них есть 3 дня для ответа. И я буду надеяться, что именно следователи, которые очень хорошо понимают всю абсурдность предъявленного обвинения, это дело закроют», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня во время допроса она вынуждена была объяснять следователям механизмы выделения Пенсионному фонду ссуд из государственного бюджета. «Почти 5 часов меня допрашивали по этой теме, где все очевидно, понятно и ясно, где нет никакого преступления. Просто 5 часов я проводила мастер-класс для работников Генеральной прокуратуры, как работает государственный бюджет Украины, как работает единый казначейский счет, как даются ссуды Пенсионному фонду. Мне кажется, что, возможно, уже сейчас они, наконец, поняли, что действительно пенсии выплачивались за счет ссуд государственного бюджета, но это строго предусмотрено законом о государственном бюджете, и никакого отношения это не имеет к расходованию экологических денег Киотского протокола», - отметила она.

Лидер партии «Батькивщина» сообщила, что в ходатайстве речь идет о необходимости закрыть уголовное дело в связи с отсутствием как субъекта, так и события преступления.

Справка УНИАН. ГПУ 30 декабря 2010 года предъявила Ю.ТИМОШЕНКО окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

24 декабря генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.