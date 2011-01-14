Предоставлением убежища Данилишину Европа предупредила Януковича?

Политологи считают, что предоставлением политического убежища экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ в Чехии Европа предупредила власть Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили сегодня директор GMT Group Анатолий ЛУЦЕНКО, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА и политолог Игорь ПОПОВ.

"Речь не идет сейчас об имидже Украины, речь идет о власти. Это предупреждение для украинской власти. И если власть не прислушивается ко всем предупреждениям и не начнет все-таки выполнять то, о чем она так часто говорит, я боюсь, что мы очень скоро можем оказаться в политическом карантине. Надеюсь, что этот карантин будет касаться только политических деятелей и чиновников, а не простых граждан", - сказал В.БАЛА.

В свою очередь, И.ПОПОВ обратил внимание на то, что политическое убежище Б.ДАНИЛИШИНУ предоставила страна Нового, а не Старого света. "Там между новой и старой Европой есть свои противоречия. Я больше удивился бы, если бы политическое убежище предоставила бы страна Старого света. А как это повлияет на внутреннюю ситуацию? Я думаю, в той системе координат, которая сейчас есть, урок власть вынесет для себя такой: надо на подписку о невыезде садить всех, потому что будут убегать, получать убежище, и будем опять позориться", - отметил он.

"Международная политика делается не каким-то прямыми действиями, а символическими шагами. И в данном случае это такой очередной маркер, по крайней мере, руководства Европарламента, которое постоянно выражало свою обеспокоенность относительно задержаний", - отметил А.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Чехии 13 января приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге.

Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политического убежища в конце ноября 2010 года.

Экс-министр экономики, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан сотрудниками пражской полиции в столице Чехии 19 октября 2010 года и с тех пор находился в тюрьме Праги.

По версии Генеральной прокуратуры Украины, задержание произошло во время обращении его в лечебное учреждение. Адвокат Б.ДАНИЛИШИНА настаивал на том, что экс-министра фактически «сдали» полиции Праги сотрудники Генпрокуратуры при выходе из посольства Украины в Чехии, после разговора с ним в дипломатическом представительстве Украины.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанному с проведением госзакупок. Результатом действий Б.ДАНИЛИШИНА, сообщали в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.

Украинская оппозиция называет арест Б.ДАНИЛИШИНА преследованием по политическим мотивам. Он был министром в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО с 2007-го по 2010 г.