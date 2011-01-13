Немыря: репутация Украины не должна страдать из-за Януковича

Репутация Украины не должен страдать из-за авторитаризма и некомпетентности Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и его власти.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батьківщина" Григорий НЕМЫРЯ, комментируя высказывание В.ЯНУКОВИЧА о причинах ухудшения международного имиджа Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Результатом годового правления В.ЯНУКОВИЧА, отметил Г.НЕМЫРЯ, стало стремительное падение Украины во всех международных рейтингах за 2010 год.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ обеспечил Украине последнее место среди европейских стран в рейтинге экономических свобод (исследование Heritage Foundation и Wall Street Journal), наибольший упадок демократии среди всех стран Европы в рейтинге демократии стран мира («Democracy Index 2010», Economist Intelligence Unit) и падение на 42 ступеньки в рейтинге свободы слова, который составляют "Репортеры без границ".

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что имидж Украины не должен страдать из-за легкомысленности бывших чиновников, которые, по его словам, безответственно обошлись со средствами, полученными Украиной согласно Киотскому протоколу.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что средства, полученные по Киотскому протоколу, будут использованы по назначению. По его словам, “новому правительству была поставлена четкая задача: эти средства восстановить. И нынешнее правительство приняло непростое в условиях продолжающегося финансового кризиса решение относительно выделения средств из общего фонда государственного бюджета Украины, за счет других чувствительных статей расходной части, с целью восстановления полученного от Японии финансового ресурса”.