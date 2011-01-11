Эксперты считают увольнение Ликарчука политическим решением

Основания для увольнения Игоря ЛИКАРЧУКА с должности директора Украинского центра оценивания качества образования - абсолютно надуманы.

Такое мнение выразила председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга АЙВАЗОВСКАЯ, комментируя УНИАН причины кадровой перестановки в центре тестирования. (распоряжением Кабмина место И.ЛИКАРЧУКА заняла Ирина ЗАЙЦЕВА, которая до этого была заместителем министра образования и науки).

“Если реагировать на упрек о сложном тестировании по английскому языку, то Минобразования само утвердило ту программу, на основе которой разрабатывался этот тест. То есть, ответственность в таком случае должны нести обе стороны, - заметила эксперт. – Впрочем, по моему глубокому убеждению, это политическое решение, направленное на то, чтобы увеличить кадровое представительство Минобразования во всех институтах.

О.АЙВАЗОВСКАЯ также подчеркнула, что Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) создавался как независимая структура, которая с помощью тестов должна была оценивать уровень знаний выпускников, а, следовательно – уровень обучения в отечественных школах. Другими словами, мониторить деятельность Министерства образования и науки, которому подчиняются заведения образования.

“Если руководителем УЦОКО назначается человек из министерства, соответственно, говорить о том, что когда-то за счет ВНО будет осуществляться контроль над качеством среднего и высшего образования в Украине, нет никакого смысла”, - отметила она.

В свою очередь, эксперт по образовательным реформам Инна СОВСУН призналась УНИАН, что была шокирована вестью об увольнении И.ЛИКАРЧУКА.

“Я немного знаю этого человека и команду, которую он собрал, поэтому могу уверенно сказать, это были принципиальные люди, которые делали все для того, чтобы тестирование, как бы его ни критиковали, было лишено коррупционного элемента”, - сказала она.

Эксперт также добавила, что не может найти логического объяснения решению Кабмина. По ее мнению, это можно объяснить лишь личными вкусами, ведь к профессиональным качествам И.ЛИКАРЧУКА вопросов никогда не возникало.

“Известно, что кадры решают все, поэтому проще было заменить человека, ответственного за тестирование в стране, который так мозолит глаза, а не предпринимать лишних шагов и суматохи с законами. Это типичный метод работы команды, которая находится сейчас при власти, и думаю, что для тестирования и системы образования в целом это, конечно, очень трагическое изменение”, – подчеркнула И.СОВСУН.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 января уволил И.ЛИКАРЧУКА с должности директора Украинского центра оценивания качества образования и назначил на эту должность И.ЗАЙЦЕВУ.

И.ЛИКАРЧУК занимал эту должность с момента создания Украинского центра оценивания качества образования.

В комментарии некоторым СМИ И.ЛИКАРЧУК рассказал, что, хотя в последние месяцы ходили слухи о возможном увольнении с должности, ему стало известно о данном распоряжении власти из СМИ.

«Официальную информацию о том, что меня уволили с должности директора Украинского центра, я узнал из Интернета. Хотя на протяжении последних месяцев ходили слухи о том, что подобное решение готовится», - сказал чиновник.

По его мнению, основная причина такого решения в том, что, работая директором центра, он «не выполнял заказа очень большого количества людей, в том числе и тех, которые сегодня при власти, на повышение или искусственное выставление результатов внешнего оценивания их протеже».

*** Украинский центр оценивания качества образования занимается разработкой тестовых заданий для абитуриентов и организацией тестовой кампании.