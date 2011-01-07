Азаров: развитие духовности станет залогом счастья и благосостояния

Развитие духовности должно стать залогом счастья и благосостояния украинцев, считает премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, об этом говорится в приветствии премьер-министра по случаю Рождества Христова.

"От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым – праздником, в небесной радости которого каждый из нас находит глубину извечных истин, который питает жизненный оптимизм и силы. Это праздник преисполнен надежды на бесконечную милость Бога к каждому человеку. Это праздник рождения новой жизни в сердце каждого небезразличного человека”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Он пожелал, “пусть всестороннее развитие духовной жизни общества, которое являются хорошим признаком дня сегодняшнего, станет залогом нашего продвижения к счастью и благополучию».

Н.АЗАРОВ также пожелал украинцам здоровья, духовного подъема, мира и согласия.

Сегодня утром Н.АЗАРОВ принял участие в праздничном рождественском богослужении в Трапезной церкви Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Божественную Рождественскую литургию отслужил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР.