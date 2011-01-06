Янукович и Медведев обменялись пожеланиями по телефону
14:13, 06 января 2011Политика
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"Готовность к тесному сотрудничеству"
Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразили готовность к тесному и продуктивному сотрудничеству в 2011 году.
Как сообщает пресс-служба Президента РФ, сегодня между главами государств состоялся телефонный разговор.
«Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе разговора обсудили предстоящие двусторонние контакты, планы совместной работы и выразили готовность к тесному и продуктивному сотрудничеству в 2011 году», - говорится в сообщении.
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