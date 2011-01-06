Янукович и Медведев обменялись пожеланиями по телефону

14:13, 06 января 2011
Политика
1646 0

"Готовность к тесному сотрудничеству"

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразили готовность к тесному и продуктивному сотрудничеству в 2011 году.

Как сообщает пресс-служба Президента РФ, сегодня между главами государств состоялся телефонный разговор.

«Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе разговора обсудили предстоящие двусторонние контакты, планы совместной работы и выразили готовность к тесному и продуктивному сотрудничеству в 2011 году», - говорится в сообщении.

Президенты также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии праздника Рождества Христова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter