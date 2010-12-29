В Одессе установили новогоднюю елку, украшенную колючей проволокой

Активисты общественного движения "Комитет обороны Одессы", областных организаций партий "Реформы и порядок", Народного Руха Украины, «Батьківщини» сегодня возле здания прокуратуры Одесской области установили новогоднюю елку, ветви которой украсили колючей проволокой.

Как передает корреспондент УНИАН, к стволу елки организаторы акции прикрепили лозунг-поздравление «З Новим роком суворого режиму, Україно!», а на ветках вывесили фотографии арестованных бывших членов правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«С каждым днем мы все больше убеждаемся, что прокуратуру превращают из государственного органа защиты закона и надзора за законностью в инструмент реализации политических заказов, политических репрессий, - заявил известный в Одессе общественный деятель Андрей ЮСОВ. – Поэтому и собрались сегодня на акцию протеста против развязанных властными структурами репрессий в отношении своих политических оппонентов. И украсили елочку не яркими гирляндами, а колючей проволокой».

«Мы заявляем, что нам не все равно, в какой стране мы живем, - добавил А.ЮСОВ. - Не все равно, что происходит и в столице. И мы прекрасно понимаем, что если люди не скажут «Стоп - волне репрессий!», начатой сегодня сверху против известных политиков, то следующая волна будет развернута в регионах – более наглая и в массовых масштабах. Поэтому и выступаем в защиту наших неотъемлемых конституционных прав и свобод!»

По словам А.ЮСОВА, «с падением режима КУЧМЫ мы уже забыли, что такое политические репрессии и заказные аресты, и вот теперь темные времена возвращаются».

Другие участники акции также высказались против политических репрессий.