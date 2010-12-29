Пшонку просят поинтересоваться, почему Киеврада отдала 2 га земли почти даром

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр СОЧКА просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ проверить законность решения о передаче двух гектаров земли в центре Киева для строительства вертолетной площадки для Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, А.СОЧКА направил генеральному прокурору соответствующее депутатское обращение.

А.СОЧКА напоминает, что 28 декабря этого года на сессии Киевского городского совета было принято решение о передаче земельного участка площадью 2,18 га на Парковой аллее в Печерском районе Киева частной структуре. Арендная плата определена в размере 2 млн. 26 тыс. грн. в год.

Депутат считает такую цену заведомо заниженной.

«Стоимость аренды 0,01 га (сотки) земли определена на уровне 775 грн. в месяц. Эта сумма является очевидно заниженной по сравнению с рыночной стоимостью аренды земли в центре столицы, а также по сравнению с арендными ставками, установленными другими решениями Киевсовета», - отмечает в своем обращении А.СОЧКА.

Для примера он привел решение Киевского городского совета от 16 декабря 2010 г. о предоставлении в аренду частному предприятию 0,07 га для строительства офисного комплекса в Шевченковском районе Киева. В договоре арендная плата была установлена на уровне 7 тыс. 286 грн. за 0,01 га в месяц.

«Только это сравнение свидетельствует о том, что согласно решению Киевского городского совета от 28 декабря 2010 года сумма платы за аренду земли обществом с ограниченной ответственностью «Амадеус КО» занижена в десять раз. Как следствие, бюджет столицы может понести существенные потери», - отмечает депутат.

«В связи с этим прошу Вас проверить законность выделения земельных участков обществу с ограниченной ответственностью «Амадеус КО» для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге в Печерском районе г. Киева, Проверить законность выделения земельного участка частной фирме без каких-либо конкурентных условий и установления очевидно заниженной суммы платы за аренду земельного участка», - отмечается в обращении.

А.СОЧКА просит В.ПШОНКУ провести всестороннюю и объективную проверку изложенных в депутатском обращении фактов и принять меры для устранения нарушений действующего законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря учредитель компании «Основа» Юрий КАРПЕНКО заявил, что компания «Основа» в марте 2011 года планирует завершить строительство вертолетной площадки для Президента Украины на Парковой дороге в Киеве.

По оценкам гендиректора компании, предварительная стоимость строительства составляет 50-60 млн. грн. Инвестором строительства является компания «Амадеус».

По его словам, компания начала строительные работы на площадке в октябре этого года.

28 декабря Киевсовет выделил ООО «Амадеус КО» 2,18 га земли на Парковой дороге в Печерском районе для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Земельный участок состоит из двух частей – 2,07 га и 0,11 га. Эти площади переданы в долгосрочную аренду на 25 лет.

Во время обсуждения этого вопроса депутат от Блока Кличко Андрей СТРАННИКОВ отметил: «Я так понимаю, это знаменитая вертолетная площадка, с помощью которой наш Президент собирается бороться с пробками».

В сессионном зале в ответ на эту реплику не прозвучало никаких возражений.

Согласно решению, сметная оценка земельного участка определена в сумме 67 млн. 536,3 тыс. грн., а арендная плата предусмотрена в размере 2 млн. 26 тыс. грн.

Сегодня лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Генеральная прокуратура должна расследовать факт передачи частной структуре двух гектаров земли в центре Киева под строительство площадки для парковки вертолета, на котором будет летать Президента Украины В. ЯНУКОВИЧ.