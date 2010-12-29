Нашелся активист Майдана, который исчез неделю назад

Активист предпринимательского Майдана Владимир ЛЕСИК, который неделю назад исчез в канун анонсированной им акции протеста, сегодня нашелся.

Как передает радио “Свобода”, об этом заявил член Центрального штаба спасения украинского бизнеса Виталий ПРИХОДЬКО.

«Он нашелся, я только что виделся с ним лично. Его исчезновение не связано с правоохранительными органами, но в эти дни его жизни действительно угрожала реальная опасность. Физически он цел и невредим, все нормально. Подробностей не могу рассказать, поскольку он просил меня этого не делать. Я не уверен, что в ближайшие несколько часов его телефон будет в сети», - рассказал В.ПРИХОДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Центральный штаб спасения украинского предпринимательства распространил сообщение, что исчез один из активистов предпринимательской акции протеста на Майдане Незалежности, председатель правозащитной организации "Ассоциация защиты прав граждан Украины" В.ЛЕСИК. В частности, на 22 декабря В.ЛЕСИКОМ была запланирована акция протеста. Однако 21 декабря "он пропал и уже двое суток его не могут найти родные, друзья и коллеги".

Его телефон, указанный в анонсе акции, отключен. Безрезультатными оказались и попытки дозвониться на другие личные телефоны организатора.

Центральный штаб спасения украинского предпринимательства, родные и близкие В.ЛЕСИКА обратились к правоохранительным органам с требованием в кратчайшие сроки установить его место пребывания.

"В случае его задержания и пребывания в местах предварительного заключения общественность Украины интересует, на каком основании он задержан и где содержится под стражей", - отмечается в сообщении.

24 декабря в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщили, что столичная милиция не задерживала В.ЛЕСИКА.