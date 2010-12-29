Столица РФ отказалась финансировать «дом Москвы в Севастополе»

Правительство Москвы больше не будет финансировать культурно-деловой центр «Дом Москвы в Севастополе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор КДЦ «Дом Москвы в Севастополе», депутат горсовета Севастополя Владимир СТРУЧКОВ.

По его словам, «с приходом нового руководства Москвы больше внимания, больше требований идет к экономической составляющей деятельности всех подразделений правительства Москвы. Поэтому сегодня ждать каких-то дополнительных дотаций, каких-то средств на проведение тех или иных мероприятий не приходится. И перед нами стоит четкая задача работать на средства, которые мы сами сможем заработать, и выполнять то же количество программ».

Как отметил гендиректор, всего в текущем году «Домом Москвы в Севастополе» проведено 141 мероприятие различной направленности - социально-культурных, спортивных, экономических, политических, благотворительных.

Он также утверждает, что «Дом Москвы является бюджетообразующим предприятием: за 2010 год в городской и государственный бюджеты, Пенсионный Фонд нами уплачено более 1 млн. грн.».

По словам руководителя, коллектив «Дома Москвы» в следующем году намерен и дальше развивать в Севастополе программы правительства Москвы, действуя на принципах самофинансирования, в ставших уже традиционными направлениях – культура, спорт, образование, экономика. «Для развития необходимо движение, и мы к этому готовы», - сказал он.

Как добавил В.СТРУЧКОВ, очевидно, на самофинансирование перейдут и другие подобные учреждения, открытые ранее российской столицей в других странах СНГ.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Севастополе» создано 10 апреля 2006 года во исполнение распоряжения Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы. Учредителем МКДЦ является Государственное унитарное предприятие "Московский центр международного сотрудничества".

Условия создания и функционирования «Домов Москвы» определены в «Концепции создания Домов Москвы за рубежом», утвержденной распоряжением бывшего мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА от 01.08.2003 г. Одним из условий функционирования ООО «МКДЦ «Дом Москвы» в Севастополе» является его самофинансирование.