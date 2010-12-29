Яворивский считает, что власть не посадит Тимошенко

Народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что власть не допустит заключения лидера политической партии ВО «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, «поскольку из тюрьмы она выйдет Президентом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кировограде.

По мнению депутата, путем возбуждения уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО власть пытается исключить ее участие в возможной избирательной кампании весной 2011 года.

«Безусловно, БЮТ пройдет на следующих выборах в парламент, но без лидера это будет обезглавленная фракция. Властью делается все, чтобы исключить публичных людей, умеющих работать с большими массами, это касается и Юрия ЛУЦЕНКО», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.

Он заметил, что современная Украина не привыкла к массовым политическим репрессиям.

«Но стоит отметить: ни один человек из окружения Виктора ЮЩЕНКО не арестован, и я убежден, что не будет. Очевидно, существуют определенные договоренности», - подчеркнул народный депутат.