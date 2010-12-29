Луценко держат в камере с макеевским прокурором

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО находится в Лукьяновском СИЗО в трехместной камере, где содержатся еще два бывших работника правоохранительных органов – прокурор из Макеевки и работник кадрового управления столичной милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время встречи с группой народных депутатов от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и «БЮТ-Батькивщина», которые передали ей обращение с призывом посодействовать освобождению Ю.ЛУЦЕНКО.

«Полтора часа сегодня на нарах с господином ЛУЦЕНКО я провела лично в камере и имела возможность общаться. Это отдельный блок. Он находится в камере еще с двумя арестованными. Один из них - прокурор из Макеевки, другой – Валентин БУРМАКА – работник кадрового управления МВД в Киеве», - сказала она, отметив, что Ю.ЛУЦЕНКО занимает нижнюю койку.

По словам Н.КАРПАЧЁВОЙ, Ю.ЛУЦЕНКО сказал ей, что считает свое дело исключительно политическим.

Кроме того, она отметила, экс-министр также убежден в том, что он незаконно задержан и необоснованно арестован, хотя он не имеет никаких претензий к судье, которая принимала такое решение.

Н.КАРПАЧЁВА сказала, что во время беседы с экс-министром предложила ему написать официальное заявление о предоставлении возможности вместе с адвокатом присутствовать в суде во время рассмотрения его апелляционной жалобы по поводу ареста.

«На мой вопрос, кто заказал, он честно сказал, что он не знает», - сказала Омбудсман.

В то же время, по ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что если ему не удастся найти правды в Украине, то он обратится в Европейский суд по правам человека.

Отвечая на вопрос о состоянии Ю.ЛУЦЕНКО, Н.КАРПАЧЁВА сказала: «Состояние здоровое. Держится нормально. Настроение, как обычно – с юмором, как у ЛУЦЕНКО, кто его знает, даже два анекдота рассказал».

Также Н.КАРПАЧЁВА сообщила, что обратила внимание на обустройство камеры. «В камере достаточно освещения. Свежий воздух. Телевизор там есть. Они смотрят программы», - сказала Омбудсман.

Кроме того, по ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в изоляторе СБУ были лучшие условия и, несмотря на незаконное задержание и удерживание там, учитывая статус экс-министра, он намерен хлопотать о переводе в изолятор СБУ.

Также Н.КАРПАЧЁВА сообщила, что сегодня в Лукьяновском СИЗО она также имела возможность пообщаться с бывшим министром охраны окружающей природной среды Георгием ФИЛИПЧУКОМ, бывшим первым заместителем министра обороны Валерием ИВАЩЕНКО, однако в этот раз ей не удалось поговорить с экс-председателем Государственной таможенной службы Анатолием МАКАРЕНКО и бывшим первым заместителем председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО, которые находились на следственных действиях, а также с бывшим первым заместителем министра юстиции Евгением КОРНИЙЧУКОМ, который содержится в изоляторе временного содержания на Подоле.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря в Киеве бойцами спецподразделения СБУ “Альфа”.

Вчера, 27 декабря, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Таким образом, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО Позиция прокуратуры основывалась на том, что обвиняемый не являлся к следователю, тем самым грубо нарушил требования, предусмотренные подпиской о невыезде.

Согласно решению суда Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Сегодня, 28 декабря, его перевели для дальнейшего содержания под стражей из учреждения СБУ в Лукьяновский следственный изолятор.